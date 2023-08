Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich unbefugt benutzte ein 18-Jähriger den VW seiner Mutter, als er am Donnerstag (24.08.2023) gegen 22.45 Uhr mit diesem auf dem Gelände des alten Bahnhofs in der Bahnhofstraße in Möglingen umherfuhr. Zeugenangaben zufolge soll der junge Mann den Pkw auf der freien Asphaltfläche zunächst stark beschleunigt haben. Im weiteren Verlauf kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Tor einer dortigen Firma. Dieses wurde durch die Kollision aus den Angeln gerissen und etwa zehn Meter weit durch die Luft geschleudert. Auch ein angrenzender Zaun wurde beschädigt. Anschließend fuhr der 18-Jährige davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Zeuge verständigte unterdessen die Polizei, wodurch der junge Mann wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der Sachschaden an dem Tor noch nicht genau beziffert werden kann, dürfte sich der Schaden an dem VW auf rund 7.000 Euro belaufen. Der 18-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Verkehrsunfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

