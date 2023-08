POL-LB: Bietigheim-Bissingen: PKW beschädigt - 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (25.08.2023) wurden Rettungsdienst und Polizei in die Brauereistaße in Magstadt gerufen. Dort lag ein bewusstloser und verletzter Mann vor einer Gaststätte am Boden. Bislang konnte nicht abschließend geklärt werden, wer die Einsatzkräfte gegen 02.20 Uhr verständigte. Vermutlich handelte es sich hierbei um eine Frau. ...

mehr