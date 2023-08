Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: 44-Jähriger verletzt vor Gaststätte aufgefunden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (25.08.2023) wurden Rettungsdienst und Polizei in die Brauereistaße in Magstadt gerufen. Dort lag ein bewusstloser und verletzter Mann vor einer Gaststätte am Boden. Bislang konnte nicht abschließend geklärt werden, wer die Einsatzkräfte gegen 02.20 Uhr verständigte. Vermutlich handelte es sich hierbei um eine Frau. Ein Zeuge gab allerdings an, dass er in der Nähe wohne und durch einen lauten Streit aus dem Schlaf gerissen wurde. Vermutlich befanden sich mehrere Personen auf der Straße, gesehen habe er dies allerdings nicht. In wie weit der Streit in Zusammenhang mit dem verletzten 44 Jahre alten Mann zu bringen ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

