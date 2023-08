POL-LB: Sindelfingen: Opel stark beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Dienstagabend (22.08.2023) und Mittwochmorgen (23.08.2023) in Hemmingen an Motorrollern zu schaffen. Die Unbekannten überwanden an zwei Rollern, die in der Bahnofstraße geparkt waren, das Lenkradschloss, schoben die Roller einige Meter weiter und ließen sie dort dann zurück. In gleicher Art und Weise gingen die Täter in der Hochdorfer Straße vor. ...

mehr