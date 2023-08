Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 40-Jähriger pöbelt in Gaststätte und legt sich mit der Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven Gast bekamen es eine Beamtin und ihr Kollege vom Polizeirevier Herrenberg am frühen Donnerstagmorgen (24.08.2023) in einer Gaststätte am Reinhold-Schick-Platz in Herrenberg zu tun. Gegen 03.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein 40-jähriger Mann zuvor Frauen angepöbelt und sich vor ihnen ausgezogen hatte. Einer Aufforderung eines Verantwortlichen der Bar, diese zu verlassen, war der Mann nicht nachgekommen. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der 40-Jährige sogleich aufbrausend und aggressiv. Alle Versuche ihn zu beruhigen, schlugen fehl. Deshalb sollten ihm Handschließen angelegt werden. Im Zuge dessen schob er plötzlich den Polizeibeamten am Oberkörper nach hinten, worauf diese sich wehren musste, um die Attacke zu unterbinden. Gemeinsam mit seiner Kollegin und drei 19-, 20- und 22-jährigen Männern gelang es, den 40-Jährigen zu bändigen und zu Boden zu bringen. Währenddessen versuchte er den 19-Jährigen zu beißen, worauf der Polizeibeamte einfache körperliche Gewalt anwenden musste, um dies zu unterbinden. Letztlich wurde der 40-Jährige, der leichte Verletzungen erlitten hatte und in einem Krankenhaus untersucht worden war, in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeirevieres Herrenberg untergebracht. Der Polizeibeamte erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Gegen den 40-Jährigen, dessen Ergebnis eines Atemalkoholtests sich auf über zwei Promille belief, wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

