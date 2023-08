Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gewaltausbruch gegen Polizeivollzugsbeamte

Verletzte Polizistin nach Vollstreckung Haftbefehl

Sonneberg (ots)

Dass Polizeiarbeit keine Routine zulässt, bestätigte sich am Donnerstagnachmittag zuletzt in Sonneberg. So sollte dort ein Haftbefehl gegen eine polizeibekannte 44-jährige Frau vollstreckt werden. Diese schrie die Beamten unverhohlen an und schlug gezielt auf eine 27-jährige Polizistin ein. Auch im Rahmen ihres erfolglosen Fluchtversuchs und der damit verbundenen Nacheile kam es wiederholt zu Tätlichkeiten gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Die traurige Einsatzbilanz:

Eine verletzte und nicht mehr dienstfähige Polizistin mit Prellungen, Schürfwunden und Hämatomen im Gesicht.

Gebracht hat der Beschuldigten ihr Gewaltausbruch übrigens gar nichts. Der Haftbefehl wurde vollstreckt und die Polizei ermittelt. Dies u. a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

