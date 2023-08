LPI-SLF: Versuchter Trickbetrug

B88 Bad Blankenburg - Watzdorf (ots) - Am Freitag, den 18.08.2023 kam es gegen 12:40 Uhr auf der B88 von Bad Blankenburg kommend in Richtung Watzdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Motorradfahrer überholte kurz vor dem Ortseingang Watzdorf einen vor sich befindlichen Pkw. Dabei kam ihm eine 33-jährige Pkw-Fahrerin entgegen. Um eine Kollision mit der 33-Jährigen zu vermeiden, wich der 31-Jährige in den ...

