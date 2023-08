Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker unterwegs - 80-Jährige wird Opfer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode

07.08.2023, 12.00 Uhr

Gemeinen Trickdieben ist eine 80 Jahre alte Rentnerin im Stadtteil Detmerode zum Opfer gefallen.

Dabei erbeuten die Unbekannte Schmuck im Wert von 3.000 Euro.

Es war am Montagmittag gegen 12.00 Uhr, als es an der Wohnungstür der älteren Dame klingelte. Als sie öffnete standen zwei Unbekannte in dunkelblauer Kleidung vor ihr und gaben vor, die Heizung kontrollieren zu müssen.

Die Mieterin ärgerte sich und beschwerte sich, dass die Männer unangemeldet kämen. Diese entgegneten, dass sie immer in einem automatischen Zeitintervall kommen würden. Deshalb würden sie sich nicht anmelden müssen.

Ehe die ältere Dame sich versah, waren die beiden auch schon in ihrer Wohnung. Während der eine in ihrem Schlafzimmer verschwand war der andere in der Küche zu Gange. Dabei täuschten die beiden Halunken noch vor, fürsorglich zu handeln, indem sie die Dame aus den Räumen verwiesen, damit angeblich austretende Dämpfe nicht Herz oder Lunge schädigten.

Nach 10 Minuten war der Spuk vorbei und beide verschwanden genauso schnell wie sie gekommen waren.

Einen Tag später unterhielt sich die Dame mit ihren Nachbarn über die unangemeldeten Handwerker. Als die Nachbarn erklärten, dass keine Handwerker im Haus waren, schöpfte die Rentnerin Verdacht und sah im Schlafzimmer nach. Hier musste sie mit Schrecken feststellen, dass Schmuck im Wert von 3.000 Euro verschwunden war.

Die beiden Täter waren männlich, etwa 40 Jahre alt und dunkelblau gekleidet. Einer war 180 - 185 cm groß, der andere Unbekannte etwas kleiner. Einer trug eine FFP2 Maske vor dem Gesicht.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die beiden falschen Handwerker auch an anderen Wohnungen geklingelt und ihr Unwesen im Stadtteil Detmerode oder darüber hinaus getrieben haben. Möglicherweise sind sie hier Bewohnern aufgefallen, oder es gibt noch weitere Geschädigte Von daher bitten die Ermittler um Hinweise zu den beiden Unbekannten an die Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Thomas Figge, Sprecher der Polizei in Wolfsburg: "Lassen sie keine Personen ungehindert in ihre Wohnung oder ihr Haus. Seriöse Firmen kündigen ihre Handwerker vorher an. Schützen sie sich gegebenenfalls mit einer Sicherungskette vor der Haustür, so dass auch recht forsche Personen nicht einfach in ihr Heim gelangen können. Fühlen sie sich unsicher oder bedrängt rufen sie laut um Hilfe oder betätigen sie den Notruf!"

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell