Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Restaurant - Täter erbeuten Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

09.08.2023, 21.45 Uhr - 10.08.2023, 10.15 Uhr

Bargeld in noch festzustellendem Wert erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Poststraße, Höhe Schlosserstraße.

Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend 21.45 Uhr und Donnerstagmorgen 10.15 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter ungehindert über die Poststraße an die Vorderseite des Restaurants. Hier öffneten sie gewaltsam eine neben dem Eingang befindliche Tür in der Fensterfront. Durch diese gelangten die Täter ins Innere des Restaurants, welches sich in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus befindet.

Aus einer auf dem Tresen befindliche Geldkassette entnahmen die Unbekannten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell