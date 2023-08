Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dachgeschosswohnung gerät in Brand - keine Verletzten

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Batteriewall

11.08.2023, 01.23 Uhr - 04.30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Freitagmorgen eine Mansardenwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Batteriewall in Brand. Gegen 01.23 Uhr nahmen der Mieter der Wohnung, sowie ein dort befindlicher Gast den akustischen Rauchwarnmelder war. Als sie nachschauten stellten sie fest, dass ein Holzbalken in der Dachgeschosswohnung bereit in Brand geraten war.

Trotz der Betroffenheit reagierten beide Anwesenden geistesgegenwärtig richtig, denn sie verließen umgehend die Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Anschließend weckten sie alle Bewohner des Mehrparteienhauses, so dass diese sich im Freien in Sicherheit bringen konnten.

Als die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt am Ort eintraf hatte das Feuer bereits auf das Mobiliar und die Holzkonstruktion der Wohnung übergegriffen, so dass diese in Vollbrand stand.

Umgehend wurde auch das angrenzende Wohnhaus evakuiert.

Unter Atemschutz rückten die Brandbekämpfer den Flammen zu Leibe und hatten wenig später das Feuer gelöscht.

Auch die angrenzende Wohnung im Nebenhaus wurde durch die Feuerwehr geöffnet. Außer zu einer zerstörten Schließeinrichtung kam es hier jedoch zu keinem weiteren Schaden.

Personen wurden bei dem Feuer zum Glück nicht verletzt.

Nachdem die Wohnung abgelöscht war, wurde der Brandort der Polizei übergeben. Diese hat den Brandort beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen.

Die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt war mit 18 Kameraden vor Ort.

Die Brandbetroffene Wohnung ist nicht bewohnbar. Die Mieter kommen bei Freunden unter. Die Wohnung darunter ist durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Bewohnbarkeit wird derzeit geprüft. Der Rest der Bewohner konnte nach etwa 3 Stunden und nach dem die Feuerwehr das Wohnhaus kräftig belüftet hatte wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Dass sie nach dem Schreck wieder in den Schlaf gefunden haben ist eher unwahrscheinlich.

Der Gesamtschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt oder der Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

