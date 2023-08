POL-WOB: Allgemeine Verkehrskontrolle im Bereich der Polizeistation Vorsfelde - wenige Verstöße

Wahrstedt (ots) - Wahrstedt, Stendaler Straße 09.08.2023, 10.35 Uhr Ein Verkehrsunfall mit einem erheblich alkoholisierten Fahrzeugführer ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Oebisfelder Straße in Velpke. Gegen 10.35 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Fahrzeugführer aus Oebisfelde mit seinem Ford Fiesta die Oebisfelder Straße in Richtung Wahrstedt. Vor ihm fuhr ...

mehr