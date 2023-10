Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zugeschlagen

Offenburg (ots)

Familiäre Streitigkeiten dürften hinter einer Körperverletzung am Dienstagabend in der Josef-Kohler-Straße zu vermuten sein. Gegen 20:10 Uhr soll dort ein Mann am Straßenrand durch einen 34-Jährigen durch eine Faustschlag derart getroffen worden sein, dass er zu Boden ging und bewusstlos liegen blieb. Ein Passant verständigte den Rettungsdienst, der wenig später bereits zufällig vorbei kam und Hilfe leisten konnte. Gegen den Mittdreißiger wurden nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



