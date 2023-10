Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Friesenheim (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad kam es am frühen Dienstagabend. Gegen 17:30 Uhr wollte die Kraftfahrzeuglenkerin von der "Friedhofsstraße" in die "Friesenheimer Hauptstraße" einbiegen. Hierbei soll sie die bevorrechtigte Fahrradfahrerin übersehen haben, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Nach dem Sturz klagte die Zweiradlenkerin über Schmerzen und wurde dataufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Kraftfahrzeug erlitt lediglich Kratzer am Frontkennzeichen.

