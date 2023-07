Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am 12.07.2023, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich in Windsberg, an der Einmündung der Langenbergstraße zur K6, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 32-jährige Frau aus Pirmasens, die von der Langenbergstraße auf die K6 abbog, missachtete die Vorfahrt einer 41-jährigen PKW-Fahrerin aus dem Landkreis Südwestpfalz, sodass es zum Zusammenstoß der beiden PKW kam. Die 41-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. I pdps

