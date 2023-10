Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Kappelrodeck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen kam es am Dienstagnachmittag. Gegen 16 Uhr befuhr eine Fahrzeuglenkerin in ihrem VW Golf die "Ruhmatt" in Richtung Sasbachwalden. Als ein zweiter Autofahrer mit seinem BMW aus der "Bronnmattstraße" auf die Landstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der BMW-Lenker den bevorrechtigten Golf, was ursächlich für den Unfall war. Der BMW-Fahrer erlitt eine Verletzung und wurde durch Rettungskräfte versorgt, während die Golf-Fahrerin mit einem Schock in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro.

/je

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell