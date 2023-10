Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87 - Wurde Fahrradfahrer gerammt? Zeugen gesucht

Achern (ots)

Was sich am Dienstagnachmittag im Bereich der Einfahrt zu einem Autohof "Am Achernsee" und in der Folge auf dem Radweg entlang der L87 genau abgespielt hat, bedarf noch weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Die beiden beteiligten Protagonisten, ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer sowie ein 80-jähriger Autofahrer, gaben in ihren Schilderungen gegenüber den Ermittlern unterschiedliche Versionen zu Protokoll. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Velo-Lenker gegen 16:15 Uhr, bei einem Abbiegevorgang in Richtung Autohof, den Außenspielgel eines dort stehenden Toyota touchiert und beschädigt haben. In der Folge sei der 47-Jährige geflüchtet, ohne sich um angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Der Toyota-Fahrer soll daraufhin den mutmaßlichen Unfallverursacher verfolgt und hierbei versucht haben, ihn abzudrängen. Nachdem der Radler zunächst ausweichen konnte, soll der 80-Jährige den Fahrradfahrer gerammt haben, sodass er auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen worden sein soll. Hierbei soll sich der 47-Jährige eine Fraktur zugezogen haben und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mögliche Zeugen des Szenarios werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen.

