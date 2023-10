Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03.10.2023 - 04.10.2023) wurden im Stadtgebiet erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In der Wegelnburgstraße wurde die Seitenscheibe eines schwarzen Ford Fiesta eingeschlagen und eine Jacke entwendet. Am Jacob-von-Lavale-Platz wurde die Seitenscheibe eines grauen BMW eingeschlagen und Bargeld, eine Sonnenbrille und Elektronikgegenstände entwendet. Auf die gleiche Art wurde ein ebenfalls grauer BMW in der Pfarrer-Krebs-Straße aufgebrochen. Entwendet wurde hierbei nichts. Auch aus einem in der Maudacher Straße abgestellten Fiat Ducato wurde trotz eingeschlagener Scheibe nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt circa 1300 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell