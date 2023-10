Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebe scheitern

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (04.10.2023), gegen 12:20 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Haustür einer Seniorin in Ludwigshafen-Gartenstadt. Er erzählte ihr, dass er vor Kurzem in der Nachbarschaft eingezogen sei und nun spontan ins Ausland reisen müsse. Da sich sein Haus noch im Umbau befinde, müsse der Mann seine Wertsachen bei ihr deponieren. Zu diesem Zweck wollte er ihre Wohnung betreten und einen geeigneten Ort suchen. Die Frau verwerte dem Mann den Zutritt zu ihrer Wohnung in der Maudacher Straße und informierte die Polizei. Der Unbekannte war in Begleitung eines weiteren Mannes, den er als seinen Schwager vorstellte. Die Seniorin beschrieb beide Männer als gepflegt, stämmig, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Sie seien mit einem dunklen Auto unterwegs gewesen.

Wer kann Hinweise auf die Identität der Männer oder zu ihrem Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell