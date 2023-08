POL-MK: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger

Kierspe (ots) - Mit 116 statt der in der geschlossenen Ortschaft erlaubten 50 km/h ist heute Morgen ein Pkw-Fahrer mit GM-Kennzeichen am Radarwagen der Polizei vorbei gefahren. Der Wagen stand von 7.18 bis 11.15 Uhr an der B 54 in Richtung Brügge und erfasste in dieser Zeit 852 Fahrzeuge. 130 Fahrer/-innen hatten es zu eilig. 110 lagen noch im Verwarngeldbereich, 20 bekommen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Insgesamt zwei ...

