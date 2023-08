Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 116 statt 50 km/h durch die Ortschaft

Kierspe (ots)

Mit 116 statt der in der geschlossenen Ortschaft erlaubten 50 km/h ist heute Morgen ein Pkw-Fahrer mit GM-Kennzeichen am Radarwagen der Polizei vorbei gefahren. Der Wagen stand von 7.18 bis 11.15 Uhr an der B 54 in Richtung Brügge und erfasste in dieser Zeit 852 Fahrzeuge. 130 Fahrer/-innen hatten es zu eilig. 110 lagen noch im Verwarngeldbereich, 20 bekommen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Insgesamt zwei Fahrerinnen oder Fahrer müssen demnächst für einige Zeit auf ihre Fahrerlaubnis verzichten.

Bei dem Rekordhalter läuft es auf zwei Punkte in Flensburg, mindestens 700 Euro Bußgeld zuzüglich Verwaltungsgebühren sowie drei Monate Fahrverbot hinaus. Die Polizei mahnt noch einmal dazu, sich an die Tempolimits zu halten. Zu hohe Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptunfallursachen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell