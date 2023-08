POL-MK: Renitenter Radfahrer leistet Widerstand

Lüdenscheid/Meinerzhagen (ots) - Ein vermeintlicher Zeuge eines Diebstahls am Rathaustunnel hat sich in der Nacht als Täter entpuppt. Der Diebstahl flog auf, weil er sein Taxi nicht bezahlen konnte. Heute Morgen kurz nach Mitternacht arbeitete ein Monteur einer Altenaer Firma an der Ampelanlage Altenaer Straße/Bahnhofstraße. Sein Montagewagen stand nicht verschlossen in der Nähe am Straßenrand. Ein 49-jähriger Mann ...

