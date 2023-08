Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachts am Rathaustunnel: Täter statt Zeuge

Lüdenscheid/Meinerzhagen (ots)

Ein vermeintlicher Zeuge eines Diebstahls am Rathaustunnel hat sich in der Nacht als Täter entpuppt. Der Diebstahl flog auf, weil er sein Taxi nicht bezahlen konnte.

Heute Morgen kurz nach Mitternacht arbeitete ein Monteur einer Altenaer Firma an der Ampelanlage Altenaer Straße/Bahnhofstraße. Sein Montagewagen stand nicht verschlossen in der Nähe am Straßenrand. Ein 49-jähriger Mann berichtete ihm, dass jemand in dem Wagen herumgewühlt und mehrere Laptops entwendet habe. Diese Geschichte erzählte er auch der hinzu gerufenen Polizei und lieferte sogar eine Täterbeschreibung. Anschließend bestellte der Monteur dem scheinbar so netten Zeugen ein Taxi. Der 49-Jährige ließ sich nach Meinerzhagen bringen.

An der Zieladresse hatte er allerdings Hausverbot. Der Hausverwalter sah ihn und rief gegen 1.30 Uhr die Meinerzhagener Polizei. Die Polizeibeamten traf vor dem Haus auf den wartenden Taxifahrer. Sein Fahrgast wollte "nur eben" ins Haus, um Geld für die Fahrt zu holen. Doch er kam nicht zurück. Außerdem berichtete der Fahrer, dass er kurz nach Fahrtantritt habe anhalten müssen, so dass sein Fahrgast eine Laptoptasche mit mehreren Geräten aus einem Versteck holen konnte. Die Polizeibeamten fanden den 49-Jährigen samt der gestohlenen Laptoptasche. Der Mann ohne festen Wohnsitz räumte den Diebstahl ein. Er bekam einen Platzverweis sowie Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Betrugs (die nicht bezahlte Taxifahrt) und Diebstahls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell