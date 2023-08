POL-MK: E-Bike gestohlen/ Nestschaukel am Kindergarten beschädigt

Kierspe (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Snackautomaten an der Tankstelle an der Volmestraße aufgebrochen und Süßigkeiten und Geld gestohlen. Am Mittwoch gegen 4 Uhr fiel einer Nachbarin auf, dass das Licht an dem Automaten nicht mehr leuchtete. Sie schaute genauer hin, sah die Aufbruchspuren und informierte die Polizei. Offenbar wurden der ...

mehr