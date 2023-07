Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Sitters (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter beabsichtigten am 21.07.2023 gegen ca. 1:15 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Sitters mittels Winkelschleifer gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden der oder die Täter vermutlich durch Anwohner gestört und flüchteten.

Der Schaden am Automaten wird auf rund dreihundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell