Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mähdrescher gerät in Brand, Feuer schlägt auf Felder über

Schweinschied (ots)

Am Donnerstag den 20.07.2023 geriet gegen 14:15 Uhr ein Mähdrescher bei Erntearbeiten am Schweinschieder Berg in Brand. Das Feuer breitete sich kurzweilig über zwei Felder aus. Das schnelle Einschreiten der eingesetzten Feuerwehren verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Feuers. Letztlich war eine Fläche von ca. 15 ha betroffen. Am Erntegerät entstand erheblicher Sachschaden. Eine Kraft der Feuerwehr als auch der Landwirt erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation. Ärztliche Versorgung erfolgte vor Ort. Die umliegenden Wehren waren mit fast 50 Mann im Einsatz. |pilek

