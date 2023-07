POL-PDKL: Lkw blockiert Baustellenumfahrung

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Donnerstag den 20.07.2023 gegen 16:15 Uhr blockierte ein Sattelschlepper die Baustellenumgehung in Offenbach-Hundheim. Entgegen der Beschilderung befuhr der ortsfremde Lkw-Fahrer verbotswidrig besagte Umgehung. In einer Engstelle fuhr sich der Lastkraftwagen fest. Zu einer Schadenslage kam es nicht. Durch eine Streife wurde der Lkw aus der Engstelle gelotst, sodass der Verkehr wieder fließen konnte. Kurzweilig kam es zu einem Rückstau auf der B 420. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pilek

