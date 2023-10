POL-PPRP: Trickdiebe entwenden Geldbörse

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (04.10.2023), gegen 12:20 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Haustür einer Seniorin in Ludwigshafen-Gartenstadt. Er erzählte ihr, dass er vor Kurzem in der Nachbarschaft eingezogen sei und nun spontan ins Ausland reisen müsse. Da sich sein Haus noch im Umbau befinde, müsse der Mann seine Wertsachen bei ihr deponieren. Zu diesem Zweck wollte er ihre Wohnung betreten und einen geeigneten Ort suchen. Die Frau verwerte dem Mann den ...

