POL-FR: Schwörstadt: Fahrzeug auf Parkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Zum Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Samstag, 09.09.2023 gegen 09.00 Uhr im Kreisverkehr in der Hauptstraße/ Mattenleestraße. Hier übersah eine 52 Jahre alte Mazda-Fahrerin eine ebenfalls 52 Jahre alte Radfahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Mazda entstand ...

