Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tageswohnungseinbruch

Wipperfürth (ots)

In der Johannn-Wilhelm-Roth-Straße in Thier sind Unbekannte am Dienstag (7. November) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Zwischen 7:25 Uhr und 13:45 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Wohnungstür und entwendeten Bargeld aus der Wohnung.

Hinweise bitte an das die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

