POL-HOM: Diebstahl eines Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr Homburg

Blieskastel (ots) - In der Nacht vom 13.10.2023 auf den 14.10.2023, vermutlich in den frühen Morgenstunden, überfuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer in Blieskastel Niederwürzbach, Bezirksstraße, am Ortsausgang in Richtung Blieskastel Lautzkirchen, eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Straßenschild. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der flüchtige PKW, ...

