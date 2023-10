Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raub mit Messer in Lebensmittelmarkt in Kirkel Limbach

Kirkel (ots)

Am Samstag, 14.10.2023, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich eine Raubstraftat zum Nachteil eines Lebensmittelmarkts in der Hauptstraße in Kirkel-Limbach. Unter Vor-halt eines Messers erbeutete ein männlicher Täter von einer Kassiererin einen vierstelligen Geldbetrag. Nach der Tat flüchtete der Mann mit einem dunklen Kleinwagen durch die Ludwigsthaler Straße in Fahrtrichtung Neunkirchen-Kohlhof.

Personenbeschreibung: männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,80 m groß, südländischer Phänotyp, Bartträger, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, sprach akzentfrei Deutsch, trug Bluejeans, ein graues Oberteil, dunkle Basecap, dunkle medizinische Maske sowie graue Turnschuhe.

Die Polizei Homburg bittet insbesondere Anwohner der Ludwigsthaler Straße und der Weiherstraße in Kirkel Limbach die Aufnahmen von Überwachungsanlagen zu überprüfen, ob im Tatzeitraum ein entsprechendes Fahrzeug erkennbar ist und dies mitzuteilen. Auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell