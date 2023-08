Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag (10.08.2023) zwischen 10.45 Uhr und 12.30 Uhr vermutlich beim Rangieren die Beifahrertür eines Audi, der in Bietigheimer Straße gegenüber der Friedrichstraße in Großingersheim abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Unbekannte machte sich nach dem Unfall kurzerhand aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell