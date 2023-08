Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW Brand auf A1 Abfahrt Stuckenborstel

Stuckenborstel/A1 (ots)

Erneuter Einsatz für die Feuerwehr Sottrum auf der Autobahn A1. Am Montagabend um 20:30 Uhr wurden die Kameraden aus Sottrum zu einen brennenden PKW im Abfahrtsbereich der Autobahn A1 aus Fahrtrichtung Bremen kommend alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der VW Passat CC bereits in Vollbrand. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor, im Nachgang der Löscharbeiten wurde der PKW mit Löschschaum abgelöscht, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Nach abschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Sottrum mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, sowie der stellvertretende Gemeindebrandmeister Florian Laue. Zur Ursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

