FW-ROW: Feuerwehr rettet Baby aus Auto

Sottrum/A1 (ots)

Am späten Samstagabend gegen 21.50 Uhr passierte einer jungen Familie ein Missgeschick. Während ihrer kurzen Pause von ihrer Reise auf der Rastanlage Grundbergsee passierte folgendes.

Die jungen Eltern stiegen aus ihrem Fahrzeug aus und hatten dieses verschlossen. Das 9 Monate junge Baby saß noch auf dem Rücksitz, als die Eltern bemerkten, dass der Autoschlüssel ebenfalls noch im Fahrzeug lag. In ihrer Not und bei immer noch sommerlichen Temperaturen baten sie in der ansässigen Tankstelle um Hilfe. Die Mitarbeiter riefen darauf bei der Leitstelle über den Notruf 112 an und schilderten dort die Situation.

Die alarmierte Feuerwehr Sottrum kam mit dem Löschgruppenfahrzeug und Rüstwagen zur Hilfe. Ein erster Versuch das Fahrzeug gewaltfrei zu öffnen misslang. Kurzer Hand wurde eine kleine Scheibe, unter größter Vorsicht dem Baby gegenüber, eingeschlagen. Kurz darauf konnten die Kameraden das putzmuntere Baby an die glücklichen Eltern übergeben. Abschließend wurde die Scheibe für die weitere Fahrt mit einer Folie provisorisch geschlossen.

