Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Pkw beschädigt, Verursacher flüchtig

Kreispolizeibehörde Soest (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 4.01.2024, 18 Uhr und Freitag, 5.01.2024, 05:30 Uhr, wurde ein in Höhe Böbbingweg 30 am Straßenrand geparkter schwarzer Pkw Audi beschädigt. Das Fahrzeug weist nicht unerhebliche Beschädigungen im Bereich des Hecks auf. Aufgrund der Spurenlage am beschädigten Pkw Audi könnte es sich beim Verursachenden auch um ein größeres Kraftfahrzeug handeln. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000.

