Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231029 - 2003 Frankfurt - Bornheim: Vermisstenmeldung

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(lo) Seit Samstagnachmittag, 28. Oktober 2023, wird die 85-jährige Frau Anica P. vermisst.

Frau P. wurde vom betreuenden Pflegedienst zuletzt am Samstag gegen 16.00 Uhr in ihrer Wohnung in der Kohlbrandstraße in einer dortigen Seniorenwohnanlage gesehen. Die Vermisste leidet an Diabetes (Typ 2), einer fortschreitenden Demenz und ist orientierungslos. Ohne ihre Medikamente könnte sich Frau P. in einer hilflosen Notsituation befinden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich die Vermisste in der Vergangenheit häufig an verschiedenen Orten in der Nähe ihrer Wohnung aufgehalten.

Frau P. ist ca. 155 cm groß, hat eine stark gebückte Körperhaltung, wodurch sie noch kleiner wirkt, ist sehr schlank, hat lange weiße Haare, vermutlich bekleidet mit einer grauen Hose, grauen Sportschuhen und einer mittelblauen Fleecejacke.

Wer hat Frau P. nach dem 28. Oktober 2023 gegen 16:00 Uhr gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizei Frankfurt am Main unter der Telefonnummer (069) 755-10600 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell