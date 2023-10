Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231029 - 2000 Frankfurt - Niederursel: Trickdiebstahl - Falscher Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft

Frankfurt (ots)

(lo) Unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft zu sein, hat sich ein Mann am Freitagnachmittag (27.Oktober 2023) Zutritt zur Wohnung eines 82 und 83 Jahre alten Ehepaares verschafft und ein Paar Goldketten sowie mehrere hundert Euro erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der Tatverdächtige gegen 16 Uhr bei den Senioren am Gerhart-Hauptmann-Ring und gab sich als Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft aus, der die Heizungszähler in der Wohnung überprüfen müsse. In der Wohnung täuschte der Täter verschiedene Tätigkeiten vor.

Nachdem der falsche Mitarbeiter die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte das Fehlen ihrer Goldketten und ca. 500 Euro Bargeld fest.

Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 185 cm groß, etwa 40 - 50 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, muskulös, dunkler Bart, trug eine dunkle Mütze und einen schwarzen Trainingsanzug der Marke "adidas".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755 11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, Mitarbeiter, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell