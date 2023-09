PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Apfeldieb in Kronberg verscheucht +++ Beleidigungen führen zu Verkehrsunfall +++ Kind auf Tretroller bei Unfall verletzt +++ Zwei identische Fahrradunfälle im Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Apfeldieb in Kronberg verscheucht,

Kronberg, September 2023

(da)Ein dreister Apfeldieb pflückte in den vergangenen Tagen säckeweise Obst von Apfelbäumen auf Kronberger Streuobstwiesen. Mitten am Tag fuhr der bislang Unbekannte mit seinem Auto auf die Wiesen und pflückte unermüdlich Äpfel, die er anschließend in mehrere mitgebrachte Säcke verstaute. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge wurde misstrauisch und sprach den Apfeldieb an. Dieser ließ daraufhin die bereits gefüllten Säcke zurück und flüchtete mit seinem PKW. Da die zurückgelassenen Äpfel noch unreif waren, können sie in dieser Form nicht mehr verwertet werden. Dem Besitzer entstand deshalb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung. Auf diesem Grund der Hinweis der Polizei: Gerade in der kommenden Jahreszeit wirken Obstbäume am Wegesrand auf Spaziergängerinnen und Spaziergänger einladend. Dennoch handelt es sich in der Regel um Privateigentum und das Pflücken von Obst, aber auch das Sammeln von Esskastanien stellt in solchen Fällen einen Diebstahl und damit eine Straftat dar. Wenn das Obst dann auch noch, wie im vorliegenden Fall, in mehreren Säcken abtransportiert wird, entsteht den Eigentümerinnen und Eigentümern ein nicht unerheblicher finanzieller Verlust.

2. Beleidigungen führen zu Verkehrsunfall, Bad Homburg/Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, Donnerstag, 14.09.2023, 15:15 Uhr

(da)Beleidigungen in einem Linienbus führten am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall in Ober-Eschbach. Der Linienbus war gegen 15:15 Uhr auf der Ober-Eschbacher Straße unterwegs. Im Bus soll zu dieser Zeit eine Frau mehrfach grundlos herumgeschrien und gegen die Fahrerkabine getreten haben. Als ein Fahrgast sie ansprach und aufforderte, dies zu unterlassen, soll die aufgebrachte Frau wüste Beleidigungen in seine Richtung gerufen haben. Der Busfahrer selbst sei durch den Vorfall im Bus abgelenkt gewesen und habe nicht bemerkt, dass zwei vor ihm fahrende PKW an der Kreuzung zum Südring anhalten mussten. Es kam zum Unfall, bei dem der Bus auf das Heck eines vor ihm stehenden VW Golf auffuhr und diesen in den Anhänger einer Mercedes E-Klasse schob. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die im Bus schreiende Frau soll anschließend in einen anderen Bus gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren sein. Sie wird als weiblich, circa 35 Jahre alt, 1,70 m groß, mit langen braunen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, beschrieben. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Oberteil, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose sowie weißen Schuhen. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Beleidigung und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

3. Kind auf Tretroller bei Unfall verletzt, Königstein, Schneidhain, Donnerstag, 14.09.2023, 13:20 Uhr

(da)Bei einem Unfall mit einem PKW ist am Donnerstagmittag in Schneidhain ein Kind auf einem Tretroller leicht verletzt worden. Der 10-jährige Junge war mit seinem Tretroller auf der Straße "Am Hohlberg" in Richtung Wiesbadener Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll er auf der Fahrbahn gefahren sein. Vor der Einmündung zur Wiesbadener Straße wollte der Junge dann nach links auf den Gehweg wechseln. Dazu kreuzte er den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. In diesem Moment bog ein VW aus Richtung Königstein kommend von der Wiesbadener Straße in die Straße "Am Hohlberg" ein. Obwohl die VW-Fahrerin noch bremste, kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen, der sich dabei leicht verletzte und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

4. Zwei identische Fahrradunfälle im Hochtaunuskreis, Steinbach, Waldstraße, Donnerstag, 14.09.2023, 18:55 Uhr, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Donnerstag, 14.09.2023, 15:30 Uhr

(da)Am Donnerstag ereigneten sich im Hochtaunuskreis zwei offenbar identische Fahrradunfälle, bei denen die Beteiligten leicht verletzt wurden. Gegen 15:30 Uhr musste ein Radfahrer in der Hugenottenstraße in Friedrichsdorf ins Krankenhaus gebracht werden. Etwa zweieinhalb Stunden später ereilte eine Radfahrerin in der Waldstraße in Steinbach das gleiche Schicksal. Beide waren mit ihren Fahrrädern auf der Straße unterwegs und stürzten, als sie jeweils auf den Gehweg wechseln wollten. Die hierbei zugezogenen, leichten Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Montag, 18.09.23: Bad Homburg Höllsteinstr. Fahrtrichtung Friedrichsdorf

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell