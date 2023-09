PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrügerische WhatsApp-Nachricht in Weilrod +++ Unbekannter schlägt auf Mitarbeiter eines Schnellrestaurants ein +++ Unfallflucht in Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrügerische WhatsApp-Nachricht in Weilrod, Weilrod, September

(da)Eine Frau aus Weilrod ist in den vergangenen Tagen von Betrügern getäuscht und um knapp 6.000 Euro betrogen worden. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp" versuchen die Täter seit mehreren Monaten an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten zunächst eine Nachricht von einer unbekannten Rufnummer auf ihr Smartphone. Darin geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, das angeblich sein Handy verloren und deshalb eine neue Telefonnummer erhalten habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die vermeintlichen Verwandten die Angeschriebenen um finanzielle Hilfe. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Handys" kein Online-Banking möglich sei und man deshalb eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könne. Auf diese Weise gelingt es den Betrügern immer wieder, die Angeschriebenen zu einer Überweisung zu bewegen. So auch in einem aktuellen Fall aus Weilrod. Hier wurde die Angeschriebene in hilfsbereiter Absicht dazu gebracht, einen Betrag von knapp 6.000 Euro zu überweisen, um ihrer angeblichen Tochter bei der Begleichung einer Rechnung zu helfen. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

2. Unbekannter schlägt auf Mitarbeiter eines Schnellrestaurants ein, Neu-Anspach, Zeppelinstraße, Dienstag, 12.09.2023, 21:00 Uhr

(da)Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagabend in Neu-Anspach auf den Angestellten eines Schnellrestaurants losgegangen. Der Mann betrat gegen 21 Uhr das Fast-Food-Restaurant in der Zeppelinstraße. Da er alkoholische Getränke mit sich führte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen, dass dies innerhalb des Restaurants nicht gestattet sei. Daraufhin reagierte der Unbekannte hochgradig aggressiv, begab sich hinter den Kassenbereich und schlug mehrfach auf den Angestellten ein. Anschließend flüchtete er in Richtung Daimlerstraße. Zeugen beschrieben den Täter als männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, von kräftiger Statur mit Bauchansatz, langem dunklen Vollbart, blauem Hemd, dunkler Jeans, sowie komplett tätowiertem Körper, wobei sich die Tätowierungen auch auffällig über den Hinterkopf erstreckten. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Unfallflucht in Oberursel,

Oberursel, Pfeiffstraße, Montag, 11.09.2023, 13:20 Uhr bis 19:00 Uhr

(da)Am Montag kam es in Oberursel zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 13:20 Uhr bis 19:00 Uhr parkte ein blauer VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfeiffstraße. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die Beifahrerseite des VW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich die oder der Fahrzeugverantwortliche, ohne dem Schaden weitere Beachtung zu schenken. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell