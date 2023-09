PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrunkener kollidiert mit Verkehrsinsel +++ Mann fährt eigene Ehefrau an +++ Unfall Zweier Zweiräder +++ Mercedes flüchtet nach Unfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrunkener kollidiert mit Verkehrsinsel, Neu-Anspach, K723 Samstag, 09.09.2023, 02:05 Uhr

(da)Ein Betrunkener ist am frühen Samstagmorgen gegen eine Verkehrsinsel gefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Der 19-Jährige war gegen 02:05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der K723 von Rod am Berg in Richtung Neu-Anspach unterwegs. Vermutlich aufgrund der Dunkelheit und fehlender Beleuchtung am Fahrrad habe er eine Verkehrsinsel zu spät wahrgenommen. In der Folge kollidierte er mit einem auf der Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen und stürzte. Durch den Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt, musste aber zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor kam jedoch eine weitere mögliche Unfallursache ans Licht: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

2. Mann fährt eigene Ehefrau an,

Kronberg/Oberhöchstadt, Limburger Straße, Sonntag, 10.09.2023, 17:40 Uhr

(da)In Oberhöchstadt hat ein Mann am Sonntagabend seine eigene Ehefrau angefahren. Der Rentner war gegen 17:40 Uhr auf der Limburger Straße unterwegs und wollte in eine Parklücke einparken, ließ jedoch zuvor seine Ehefrau aussteigen. Ausgerechnet sie übersah der Fahrer, als er anschließend zurücksetzte, um in die Parklücke zu manövrieren. Die Frau wurde vom Auto erfasst und zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann kam mit einem Schrecken davon.

3. Unfall zweier Zweiräder,

Oberursel/Bommersheim, Bommersheimer Straße, Sonntag, 10.09.2023, 11:30 Uhr

(da)Am Sonntagmittag ereignete sich in Oberursel/Bommersheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein Rennradfahrer die Bommersheimer Straße von der Wallstraße kommend in Richtung Burgstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein Motorradfahrer die Lange Straße in Richtung Homburger Landstraße. An der Kreuzung Bommersheimer Straße/Lange Straße/Burgstraße wollten beide zeitgleich den Kreuzungsbereich überqueren, es kam zum Unfall. Der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer blieb unverletzt, an seiner Maschine entstand nur leichter Sachschaden. Der Radfahrer musste leichtverletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

4. Mercedes flüchtet nach Unfallflucht,

Oberursel/Weißkirchen, Mauerweg, Samstag, 09.09.2023, 18:50 Uhr

(da)Am Samstagabend verursachte ein weißer Mercedes einen Verkehrsunfall, flüchtete jedoch anschließend unerkannt. Gegen 18:50 Uhr befuhr der Mercedes den Mauerweg in Richtung Kurmainzer Straße. In Höhe der Hausnummer 5 touchierte er einen am Straßenrand geparkten Opel-Corsa. Ohne jedoch anzuhalten, bzw. den entsprechenden Pflichten als unfallverursachende Person nachzukommen, floh die Fahrerin bzw. der Fahrer samt Mercedes unerkannt. Die Polizeistation Oberursel hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter (06171) 6240-0 zu melden.

