POL-HG: +++ Einbruch und Vandalismus auf Kindergartengelände+++ Verletzte bei Schlägerei +++ Bei beabsichtigtem Designermützen-Verkauf bestohlen +++ Wände beschmiert +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch und Vandalismus auf Kindergartengelände, Grävenwiesbach, Gartenstraße, Donnerstag, 07.09.2023, 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagvormittag sind Unbekannte auf das Gelände eines Kindergartens eingedrungen, haben einen Bauwagen aufgebrochen und randaliert. Die Unbekannten betraten das Gelände des Kindergartens am Waldrand in der Gartenstraße. Dort öffneten sie gewaltsam einen Bauwagen, in dem Spielzeuge aufbewahrt werden. Entwendet wurde offenbar nichts, aber die Täter beschädigten einen Stuhl und hinterließen etlichen Müll auf dem Gelände. Am Bauwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 EUR. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06081/ 9208-0 um Hinweise.

2. Verletzte bei Schlägerei,

Bad Homburg-Kirdorf, Gluckensteinweg, Donnerstag, 07.09.2023, 16:25 Uhr

(wie) In Kirdorf sind am Donnerstagnachmittag bei einer Schlägerei in und an einem Pizza-Imbiss mehrere Männer verletzt worden. Ein 45-jähriger Oberurseler und ein 45-jähriger Bad Homburger gerieten in dem Schnellimbiss im Gluckensteinweg in Streit. Dieser artete schnell in eine handfeste Auseinandersetzung aus und die Männer sollen aufeinander eingeschlagen haben. Als sich die Schlägerei auf die Straße verlagerte soll eine Gruppe Jugendlicher dazu gestoßen sein, die ebenfalls auf den Oberurseler eingeschlagen haben sollen. Als zwei Männer aus dem Pizza-Imbiss schlichten wollten, seien auch diese von den Jugendlichen geschlagen worden. Bei der Auseinandersetzung wurden der Oberurseler und die zwei Streitschlichter verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise.

3. Bei beabsichtigtem Designermützen-Verkauf bestohlen, Glashütten, Limburger Straße, 07.09.2023, 23.55 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend wurde in der Limburger Straße in Glashütten ein 18-jähriger Mann bei einem beabsichtigen Verkauf von Designermützen bestohlen. Nach Angaben des Geschädigten habe er sich um kurz vor Mitternacht mit dem vermeintlichen Käufer im Bereich der Feuerwehr getroffen. Statt jedoch die fünf zum Verkauf stehenden Baseballmützen zu bezahlen, habe der Unbekannte die Designerkappen im Wert von mehreren Hundert Euro in sein Fahrzeug geworfen und sei dann mit dem dunklen Audi davongefahren. Der Dieb wurde als etwa 1,75 Meter groß mit einer normalen Statur, dunklen kurzen Haaren und einem dunklen Vollbart beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Einkaufsmarkt mit Graffiti besprüht,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Kalbacher Straße, Mittwoch, 06.09.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 07.09.2023, 16:00 Uhr

(lt)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in der Kalbacher Straße in Ober-Eschbach die Fassade eines Einkaufsmarktes mit Graffiti besprüht. Durch einen angebrachten Schriftzug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Bei Hinweisen zu der Tat melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

5. Hauswand beschmiert,

Königstein, Rombergweg, Donnerstag, 07.09.2023,06:30 Uhr bis 08:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen ist in Königstein eine Hauswand mit Sprühfarbe beschmiert worden. Unbekannte Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und sprühten einen ehrverletzenden Schriftzug gegen die Wand einer Garageneinfahrt im Rombergweg. Hierdurch wurde die Wand beschädigt, der Schaden wird auf 250 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06174/ 9226-0 um Hinweise.

6. Freilaufender Hund beißt in Schule zu, Glashütten-Schloßborn, Ringstraße, Donnerstag, 07.09.2023, 12:40 Uhr

(wie) In Schloßborn ist am Donnerstagmittag ein freilaufender Hund in eine Grundschule eingedrungen und hat dort einem Mann ins Bein gebissen. Ein schwarzer Pudel Puinter war mittags von einem Firmengelände weggelaufen und hatte sich auf das Gelände der Grundschule in der Ringstraße begeben. Dort lief er in das Schulgebäude und traf dort auf einen 25-Jährigen Mitarbeiter der Schule, der den Hund in ein Büro einschloss, um die Schulkinder aus dem Gebäude zu lassen. Als der Mann den Hund wieder freiließ, biss dieser ihm außerhalb der Schule in ein Bein. Der zufällig in Schloßborn Streife laufende Schutzmann vor Ort konnte den Hund kurz nach dem Notruf ausfindig machen und schließlich in einer Garage einschließen. Da sich der 32-jährige Hundebesitzer kurz darauf bei der Polizei meldete, konnte er das Tier selbst wieder aus der Garage herausholen. Die Bissverletzung des 25-Jährigen wurde im Krankenhaus behandelt, Kinder waren nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

7. Waldbrand am Fuchsstein,

Königstein, Am Fuchsstein, Donnerstag, 07.09.2023, 15:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag hat es im Wald unterhalb des Kleinen Feldbergs gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden von einem Wanderer zum Bereich "Am Fuchsstein" gerufen, da es dort brennen würde. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell ausfindig machen und den Brand löschen. Circa 100 qm Totholz fielen den Flammen bis dahin zum Opfer. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen weder konnte, ermittelt die Polizei. Hinweise werden unter der Rufnummer 06174/ 9266-0 entgegengenommen.

8. Blitzermeldungen der Polizeidirektion Hochtaunus:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

In der kommenden Woche wird es nur unangekündigte Messstellen der beteiligten Behörden geben.

