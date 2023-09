PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wildunfall in den frühen Morgenstunden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wildunfall in den frühen Morgenstunden,

Donnerstag, 07.09.2023, 05:40 Uhr, K728 bei Usingen/Kransberg

(da)Am Donnerstagmorgen war ein PKW nach einem Wildunfall nicht mehr fahrbereit. Gegen 5:40 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße 728 bei Usingen/Kransberg unterwegs, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Tier kam. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, sein Fahrzeug war nach der Kollision jedoch nicht mehr fahrbereit. Das Tier starb noch an der Unfallstelle.

Aber nicht nur in Kransberg sondern auch bei Glashütten und Weilrod kam es an diesem Morgen zu Wildunfällen. Hier waren die PKW noch fahrbereit und die Insassen blieben unverletzt. Nichtdestotrotz bergen Wildwechsel erhebliche Risiken.

Die Polizei rät deshalb: Unterschätzen Sie nicht die Gefahr, die von Tieren ausgeht, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Gegenden, Wald- und Wiesengebiete ist Vorsicht geboten - vor allem in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden muss mit Wildwechsel gerechnet werden. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie entsprechende Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, blenden Sie ab, bremsen Sie, hupen Sie und halten Sie gegebenenfalls an. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn sich die Tiere entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oft weitere. Bei plötzlichem Wildwechsel oder unvermeidbarer Kollision nicht in den Gegenverkehr ausweichen - bremsen und Spur halten! Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell