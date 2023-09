PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung in der Adenauerallee +++ Großes Schild in Usingen gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung in der Adenauerallee, Oberursel, Adenauerallee, 04.09.2023, 19.10 Uhr,

(pl)Am Montagabend wurde die Polizei zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Adenauerallee gerufen. Als die verständigten Polizeistreifen vor Ort eintrafen, war keine Schlägerei mehr im Gange. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein offensichtlich alkoholisierter Mann zunächst in einer Lokalität mehrere Personen provoziert haben und im Anschluss vor einer Eisdiele in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Der Unbekannte wurde als ca. 30-40 Jahre alt, etwa 1,80-1,90 Meter groß und korpulent beschrieben. Getragen habe er ein rotes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Großes Schild in Usingen gestohlen,

Usingen, Frankfurter Straße, 31.07.2023 bis 06.08.2023,

(pl)In Usingen haben unbekannte Täter Anfang August ein großes Schild gestohlen. Das an einer Anzeigetafel in der Frankfurter Straße angebrachte Zusatzschild mit dem Slogan "Wer A sagt, muss auch U singen" wurde zwischen Montag, dem 31.07.2023 und Sonntag, dem 06.08.2023 abmontiert und entwendet. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Dieben geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

