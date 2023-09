Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Mittwoch 10. Uhr und Donnerstag 10 Uhr ereignete sich in Wertheim einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde im Bereich der Odenwaldstraße und des Haslocher Weges ein geparkter Golf Plus an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bad Mergentheim: 25-Jähriger flüchtet auf gestohlenem Motorrad

Am Donnerstag gegen 17.50 Uhr sollte im Bereich der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim ein Motorradfahrer einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Kontrolle entzog sich der Motorradfahrer jedoch, indem er zunächst über die Bundesstraße 290 in Richtung Tauberbischofsheim fuhr. Aufgrund waghalsiger Fahrmanöver und stark überhöhter Geschwindigkeit gelang es dem Flüchtenden zunächst, die Polizeistreife abzuschütteln. Zwischenzeitlich wurde das Fahrzeug von weiteren alarmierten Streifen im Bereich Gerlachsheim und der Tauberbrücke gesichtet. Letztlich konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie der Flüchtende bei Tauberbischofsheim von der Bundesstraße 27 in die Landesstraße 504 einbiegen wollte und hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte im Anschluss mit einer Verkehrsinsel, wurde durch die Luft geschleudert und kam schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Krankenwagen in ein anliegendes Krankenhaus gebracht werden. Wie sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen herausstellte, war das Motorrad als gestohlen gemeldet und der Flüchtende zur Festnahme ausgeschrieben. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

Niederstetten-Herrenzimmern: Mehrere Holzbänke verbrannt

In der Zeit von Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 13.50 Uhr, wurden durch bislang Unbekannte mehrere Sitzbänke und Bretter aus einer angrenzenden Hütte in der Feuerstelle am Aschbachsee in Herrenzimmern verbrannt. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Wettgasse in Bad Mergentheim eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Opel am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Am Donnerstag um 16 Uhr wurde der 34-jährige Lenker eines E-Scooters in der Zaisenmühlstraße in Bad Mergentheim einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten deutliche Anzeichen für einen kürzlichen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Nach erfolgter Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bad Mergentheim: Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 19 zwischen Rengershausen und Stuppach konnte ein Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 40 km/h. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und möglicherweise Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Wertheim-Bestenheid: Verdächtige Personen auf Baumarktparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Ried" in Wertheim-Bestenheid wurde am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein 57-jähriger Mann von einer männlichen Person angesprochen, welche mittels eines Schriftstücks angab, Spenden sammeln zu wollen. Nachdem die Bitte abgelehnt wurde, stellte der Geschädigte fest, dass sein Geldbeutel aus dem Einkaufswagen verschwunden war. Durch die hinzugerufene Polizei konnten im Anschluss zwei männliche Personen auf dem Parkplatz eines angrenzenden Lebensmittelmarktes kontrolliert werden. Hierbei handelte es sich nach Angaben des Geschädigten um die Personen, die ihn zuvor abgelenkt und die Geldbörse entwendet hatten. Nachdem eine der Personen angab, dass der Geschädigte zunächst noch einmal in seinem Fahrzeug nachschauen solle, fand der 57-Jährige den Geldbeutel tatsächlich in seiner Mittelkonsole wieder. Da das Fahrzeug zwischenzeitlich unverschlossen war, hatte der Geldbeutel unbemerkt wieder zurückgelegt werden können. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zu den Personen machen können. Insbesondere wird ein älterer Herr mit langem weißen Bart gesucht, welcher in einem SUV saß und möglicherweise ebenfalls von den männlichen Personen angesprochen wurde. Hinweise werden telefonisch durch das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

