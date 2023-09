Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell / Neu-Kupfer: Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht Zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten kam es in Kupferzell im Zeitraum zwischen Montag, den 21.8.2023, und Donnerstag, den 31.8.2023, um 20.30 Uhr. Der Automat, der in der Straße "Grünwiesen" in Neu-Kupfer angebracht ist, wurde von bislang unbekannten Tätern gewaltsam aufgebrochen. Sämtliche sich darin befindlichen Zigarettenschachteln wurden entnommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940440 in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall in Öhringen und haute danach ab. Der 20-jährige Fahrer eines Hyundai befuhr gegen 22 Uhr den Lohweg von Baumerlenbach kommend in Fahrtrichtung Lohhöfe. Kurz vor dem Ortseingang Lohhöfe kam ihm ein Fahrzeug entgegen, das mittig die Fahrbahn befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 20-Jährige an den Fahrbahnrand ausweichen. Hierbei kippte der Hyundai um und blieb in einem Graben liegen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

