POL-KA: (KA) Weingarten - Wohnungseinbruch in Zweifamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Die bislang unbekannten Täter brachen am Montagabend gegen 18:20 Uhr in ein Zweifamilienhaus im Burgunderweg in Weingarten ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich somit Zutritt. Ferner brachen die Unbekannten die Tür zu einer der Wohnungen auf. Bisher liegen keine Informationen über vermeintliches Diebesgut vor.

Im Bereich des Einbruchsobjekts wurden laut Zeugenaussagen drei männliche Tatverdächtige beobachtet. Diese werden wie folgt beschrieben: alle dunkel gekleidet und circa 170 - 180 cm groß. Das Trio soll nach der Tat Richtung Friedhof in Weingarten geflohen sein. Eine anschließende Fahndung mithilfe eines Polizeihubschraubers führte nicht zum Ergreifen der Täter.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

