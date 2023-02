Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Wohnungseinbrüche in wenigen Stunden

Warburg / Borgentreich (ots)

Drei Einbrüche innerhalb weniger Stunden wurden bei der Polizei Höxter zur Anzeige gebracht. Alle drei Taten ereigneten sich am Montag, 13. Februar.

Zunächst versuchten unbekannte Täter, in ein Haus am Lindenweg in Warburg einzudringen. Sie machten sich an einem Fenster zu schaffen und verursachten Sachschaden. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Der mögliche Zeitraum des versuchten Wohnungseinbruchs liegt zwischen 13 Uhr und 19 Uhr.

Zwischen 18 und 20 Uhr verschafften sich in Borgentreich-Lütgenender unbekannte Täter in der Abwesenheit der Bewohner Zugang zu einem Einfamilienhaus am Ahornweg. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke, entwendeten Bargeld sowie eine Winterjacke und konnten unerkannt entkommen.

In der kurzen Zeitspanne zwischen 19.20 Uhr und 20.15 Uhr waren unbekannte Diebe in Borgentreich-Natzungen ein Wohnhaus am Prozessionsweg eingedrungen. Die Täter durchsuchten das gesamte erste Obergeschoss des Hauses. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

In allen Fällen sucht die Kriminalpolizei nach möglichen Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten auffällige Personen oder Fahrzeuge in der jeweiligen Umgebung beobachtet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell