Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Teleskoplader kippt auf Kreisstraße um

Langula/Kammerforst (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Langula und Kammerforst kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Teleskopladers. Der Führer der Arbeitsmaschine musste seinen Angaben nach in Folge eines riskanten Überholmanövers eines Autofahrers eine Ausweichbewegung machen und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte beim Durchfahren der Bankette zur Seite, sodass der Fahrer zunächst eingeschlossen war und Teile des Laders in den Verkehrsraum ragten. Durch eine geborstene Scheibe konnte sich der unverletzte Fahrer befreien. Die Ermittlungen zu dem anderen unfallbeteiligten Fahrzeug dauern an.

