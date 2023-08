Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Räuberischer Diebstahl in einem Einkaufsmarkt - Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Nordhausen (ots)

Am 6. Januar 2023 kam es in einem Einkaufsmarkt in der Halleschen Straße gegen 18.30 Uhr zu einem Diebstahl. Zwei Männer betraten das Geschäft und entwendeten verschiedene Lebensmittel aus den Warenauslagen. Ein Mitarbeiter, welcher die Männer bei der Tatausübung beobachtete, versuchte beide Täter zu stellen. Nach starker Gegenwehr gelang es ihm einen der Männer festzuhalten. Der andere konnte jedoch in unbekannte Richtung flüchten.

Wer erkennt den abgebildeten Mann oder kann sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0005816

