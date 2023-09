PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zeugenaufruf nach Körperverletzung +++ 61-Jährige Opfer von Schockanruf +++ Festnahme nach räuberischen Diebstahl +++ PKW nach Unfall im Straßengraben +++ Wohnmobil in Brombach beschädigt

1. Zeugenaufruf nach Körperverletzung,

Bad Homburg, Haingasse, Sonntag, 03.09.2023, 01:30 Uhr

(da)Am Sonntag wurde ein 19-Jähriger in Bad Homburg von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dadurch erheblich verletzt. Der junge Mann befand sich gegen 01:30 Uhr in Begleitung eines Freundes zu Fuß auf dem Heimweg, als die beiden in der Haingasse zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Personengruppe aus einem schwarzen Pkw (Hersteller unbekannt) gerieten. Als sich die beiden Freunde daraufhin in Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade entfernten, seien sie von einem der vier Fahrzeuginsassen verfolgt worden. An der Kreuzung Haingasse / Kaiser-Friedrich-Promenade habe er sie eingeholt und dem 19-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei der Täter von den anderen Personen weggezogen worden und geflüchtet. Der Unbekannte wurde später als männlich, ca. 21 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, mit leichtem Bartwuchs, überwiegend Schnurrbart und kleiner Ziegenbart, und mit kräftiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jeans, eine leichte schwarze Jacke, schwarze Turnschuhe sowie eine dunkle Wollmütze getragen haben. Der 19-jährige Geschädigte erlitt durch den Faustschlag erhebliche Verletzungen im Kieferbereich und musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Die Auseinandersetzung auf der Kaiser-Friedrich-Promenade soll nach bisherigen Erkenntnissen von mindestens vier unabhängigen Zeuginnen und Zeugen beobachtet worden sein. Diese werden nun gebeten, sich zur weiteren Klärung des Sachverhalts mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. 61-Jährige Opfer von Schockanruf,

Hochtaunuskreis, Dienstag, 05.09.2023

(da)Am Dienstag wurde eine 61-jährige Frau im Hochtaunuskreis Opfer eines Schockanrufs. Gegen 10:45 Uhr riefen die Betrüger bei der Dame an. Zunächst meldete sich die angebliche Tochter, dann eine "Rechtsanwältin" und sogar eine "Richterin" vom Amtsgericht Frankfurt-Höchst. Alle drei schilderten dramatisch und schauspielerisch eindrucksvoll, dass die Tochter einen Mann in Frankfurt totgefahren habe. Durch das hochprofessionelle Vorgehen der Telefonbetrüger verunsichert, ließ sich die Angerufene von der Lügengeschichte überzeugen und erklärte sich bereit, einen fünfstelligen Kautionsbetrag zu zahlen, um ihre Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Kautionsübergabe fand gegen 12:30 Uhr in der Gerlachstraße in Frankfurt statt, wo sie die "Kaution" an eine ihr unbekannte Frau übergab. Die Abholerin wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, südländisches, gepflegtes Erscheinungsbild mit braunen Augen und schulterlangen schwarzen Haaren. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Sonnenhut und einem weißen T-Shirt. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass weder sie noch andere Behörden als sogenannte "Amtspersonen" Bargeld oder andere Wertgegenstände bei Ihnen abholen. Bitte übergeben Sie niemals Bargeld an Unbekannte und sprechen Sie in solchen Fällen grundsätzlich mit den angeblich betroffenen Bekannten oder anderen Familienangehörigen. Die Kontaktaufnahme stellt sich dann schnell als perfide Masche von Betrügern heraus, die nichts anderes im Sinn haben, als Ihnen zu schaden. Sollten Sie im konkreten Fall zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Festnahme nach räuberischen Diebstahl, Oberursel, Holzweg, Dienstag, 05.09.2023, 12:30 Uhr

(da)Die Polizei hat am Dienstagmittag in der Oberurseler Innenstadt einen Ladendieb festgenommen. Der 50-Jährige passierte gegen 12:30 Uhr mit seiner Beute den Kassenbereich eines Supermarktes im Holzweg. Bezahlen wollte er seine Ware jedoch nicht. Als ihn ein Angestellter auf sein Diebesgut ansprach, bedrohte er ihn mit einem Fleischklopfer, um sich so den Weg aus dem Geschäft zu bahnen. Seine Flucht währte jedoch nicht lange. Inzwischen alarmierte Polizeikräfte konnten den Dieb noch in der Innenstadt festnehmen. Für den Festgenommenen ging es anschließend zur Polizeistation Oberursel, wo die Strafanzeige gegen ihn gefertigt wurde.

4. PKW nach Unfall im Straßengraben,

B455, Höhe Kronberg, Dienstag, 05.09.2023, 12:40 Uhr

(da)Auf der B455 in Höhe Kronberg kollidierten am Dienstagmittag zwei PKW. Gegen 12:40 Uhr wollte ein 61-Jähriger mit seinem Porsche von der Hainstraße auf die B455 auffahren. Hierbei hatte er nach ersten Erkenntnissen wohl fälschlicherweise angenommen, dass die Auffahrt über einen Beschleunigungsstreifen verfügt und fuhr auf die Bundesstraße auf. Hier befand sich jedoch bereits ein 70-Jähriger mit seinem Dacia. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, im Zuge dessen der Dacia ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn in einen Straßengraben abkam. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden, wobei der Dacia nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden musste.

5. Wohnmobil in Brombach beschädigt,

Schmitten/Brombach, Hollerecke, Montag, 04.09.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 05.09.2023, 10:00 Uhr

(da)Zwischen Montag- und Dienstagmittag wurde in Brombach ein geparktes Wohnmobil angefahren und beschädigt. Das Wohnmobil, ein grauer Citroën Twin 600SP, stand im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Straße "Hollerecke", als ein bislang unbekanntes Fahrzeug das Wohnmobil streifte und im Bereich der Fahrerseite beschädigte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3.000EUR zu kümmern und den entsprechenden Pflichten nachzukommen, entfernte sich die Fahrerin bzw. der Fahrer unerkannt. Aufgrund der Spurenlage wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug handelt. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

